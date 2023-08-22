Марочко: Украина готовится признать неудачи в спецоперации Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ИА RuNews24.ru заявил, что в результате специальной военной операции все российские населенные пункты будут освобождены.

По его словам, события для России будут развиваться в положительном ключе, а ситуация для украинских войск на данный момент плохая. Марочко полагает, что это «тревожный звонок» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Развиваться события будут только в положительном ключе для России. Любых других сценариев быть просто не может. Если уж мы испытываем где-то какие-то трудности, то они в ближайшее время будут подкорректированы и положительная динамика», - заявил подполковник.

Марочко также отметил, что сейчас украинские войска начинают заниматься подготовкой к тому, чтобы озвучить провальный сценарий наступления. Подполковник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) придумывают для этого новые лозунги, готовясь к весеннему наступлению.