Завод «Москвич» выпустит две новые модели автомобилей в 2024 году, фото: Авилов Александр/АГН Москва

Автомобильный завод «Москвич» анонсировал производство двух новых моделей из своей линейки отечественных авто - «Москвич 5» и «Москвич 8». Обе они будут произведены в 2024 году, а всего планируется произвести около 44 тыс. автомобилей, сообщил гендиректор завода Ханс-Петер Мозер на форуме IMAF.

Согласно озвученным планам предприятия, в 2024 году будет произведено 40 тыс. автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и 4 тыс. машин с электродвигателями. Две новые модели, к слову, не станут последними - в 2025 году планируется выпуск ещё двух моделей, но информации про них пока нет никакой.

Всего, по имеющимся данным, «Москвич» намерен выпускать пять моделей автомобилей, среди которых будет один седан и четыре кроссовера.

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