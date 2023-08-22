Al Arabiya: вооруженная группировка взяла в осаду Тимбукту на севере Мали Фото: REUTERS

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные источники сообщил, что вооруженные экстремистские формирования взяли в осаду город Тимбукту в центральной части Мали.

В репортаже уточняется, что вооруженные люди блокировали все въезды в город. При этом принадлежность боевиков к какой-либо радикальной группировке на данный момент неизвестна.

Мали переживает политический кризис на фоне двух военных переворотов с лета 2020 года. Тем временем в соседней республике Нигер в конце июля 2023 года также состоялся вооруженный переворот, в ходе которого был пленен президент страны и закрыты границы.