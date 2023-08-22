Лия Ахеджакова расплакалась у гроба Игоря Ясуловича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На церемонии похорон Игоря Ясуловича народная артистка России Лия Ахеджакова не смогла сдержать слез во время своей речи. Они были друзьями еще с юности, а позже вместе играли в спектакле по Гоголю — «Старосветская любовь».

Подойдя к микрофону, Лия Ахеджакова вспомнила, что Игоря Ясулович ушел из жизни именно в дни, когда все православные праздновали Преображение Господне.

— Это сияющий праздник. Чтобы уйти в такой светлый день, этого надо заслужить. Сейчас нам так больно и горько, но он оставил столько тепла, что его хватит надолго, чтобы нас согревать. Спасибо тебе, наш любимый Игорь Николаевич, — рыдая сказала Ахеджакова.

Она отметила, что во время репетиций с Ясуловичем, всегда царила творческая атмосфера и даже в самые трудные моменты. Помимо этого, он великолепно играл Гоголя и всегда мог принести в обыденный процесс что-то интересное и веселое.

Также попрощаться с великим артистом пришли актеры Валерий Баринов и Сергей Маковецкий, а также ректор ВГИКа Владимир Малышев и известный драматург Аркадий Инин.