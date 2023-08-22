Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки подразделения ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, в результате которых противник потерял более 50 бойцов и 5 единиц военной техники.

“На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Центр” отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.” — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

Также российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. В результате неудачного штурма позиций ВС РФ украинская армия потеряла до 65 человек в данном районе.

На Донецком направлении за прошедшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ, в результате которых было уничтожено до 235 военнослужащих и наемников украинской армии и несколько единиц военной техники, в том числе американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На соседнем Южно-Донецком направлении противник потерял до 240 человек личного состава.