Названы лучшие способы расслабить позвоночник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru заявила, что нагрузка с позвоночника лучше всего снимается во время плавания, а также занятий йогой и во время сна на правильно подобранном матрасе.

Эксперт рекомендовала отказаться от растяжения мышц спины на турнике лицам с недостаточной физической подготовкой, а также с соответствующими заболеваниями и лишним весом.

«Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями - оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас», — заявила специалист, обратив внимание на такие упражнения, как «кошечка», «поза эмбриона», а также положение лежа на спине с приподнятыми ногами.

Тимощенко отметила, что способ плавания зависит от конкретных проблем с позвоночником. Так при выраженном болевом синдроме и остеохондрозе эксперт посоветовала чередовать плавание на спине и на животе, а при наличии грыже плавать на спине для снижения нагрузки и растяжения мышц.