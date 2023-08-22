В Мариуполе развернули стометровый триколор в День флага Российской Федерации Фото: REUTERS

Донбасс впервые отмечает День Государственного флаго Российской Федерации в составе большой родины и в честь праздника в Мариуполе на центральной площади развернули стометровый триколор. Об этом рассказал «КП-Донецк».

— Он побывал во многих горячих точках и везде символизировал славу России и крепкую дружбу ее народов, — подчеркнул значение триколора мэр города Олег Моргун.

Он также добавил, что под флагом России дружно живут представители многих народов, которые несмотря на различия в религии и культуре, всегда готовы поддерживать друг друга даже в трудных ситуациях.

Помимо этого на площади прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню Государственного флага РФ. На мероприятии участвовали руководители городской и районных администраций, а также активисты МГЕР, «Волонтерская Рота» и «Юнармия». Также к празднованию присоединились представители Федерального агентства по делам национальностей.

Ранее KP.RU рассказывал, что на главной площади Краснодара торжественно подняли флаг Российской Федерации размером 10 на 15 метров. Его торжественно выносили под Государственный гимн РФ.