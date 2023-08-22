Губернатор Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Губернатор Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о безуспешной попытке группы украинских диверсантов прорваться на территорию области в Климовском районе.

“Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена”, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз отметил, что в данный момент сотрудники силовых ведомств ведут мероприятия по обеспечению безопасности жителей региона.

Напомним, неделей ранее совместными действиями Пограничного управления ФСБ России и российской армии в Брянской области была уничтожена еще одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ.