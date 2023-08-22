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НовостиПолитика22 августа 2023 11:59

Губернатор Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Глава региона отметил, что сотрудники ФСБ, Минобороны и Росгвардии успешно отразили атаку ДРГ
Сергей ЧИКОВ
Губернатор Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Губернатор Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о безуспешной попытке группы украинских диверсантов прорваться на территорию области в Климовском районе.

“Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена”, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз отметил, что в данный момент сотрудники силовых ведомств ведут мероприятия по обеспечению безопасности жителей региона.

Напомним, неделей ранее совместными действиями Пограничного управления ФСБ России и российской армии в Брянской области была уничтожена еще одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ.