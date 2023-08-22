Рамафоса: у ЮАР и Китая одинаковые позиции по решению конфликта на Украине

Рамафоса: ЮАР и КНР выразили схожие позиции по урегулированию на Украине Фото: REUTERS

У Южно-Африканской Республики и Китая одинаковые позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на полях стартовавшего саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"ЮАР и Китай выразили одинаковые позиции в поддержку урегулирования украинского конфликта путем дипломатии, политического диалога и переговоров", - заявил Рамафоса на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, Китай опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса 24 февраля 2023 года переговорным путем. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых прекращение боевых действий.

ЮАР, в свою очередь, является одним из семи инициаторов африканской мирной инициативы по Украине. Африканские страны подробно изложили свои позиции по мирному процессу на июльском саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.