Социолог Макушева: в России больше одиноких людей из-за развития сервисов доставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, анализируя результаты переписей в России и пришли к выводу, что из 66,1 млн домохозяйств 27,6 млн, или 40%, являются одиночками. Как отмечается, число одиноких людей в России за 20 лет выросло вдвое.

Как передает «Абзац», среди причин роста числа одиноких людей специалисты назвали большое число разводов, позднее вступление в брак, разницу в продолжительности жизни, а также развитие службы доставок.

Отмечается, что ранее женщина нуждалась в мужчине, который помогал ей приносить продукты из магазина, а мужчина, в свою очередь, нуждался в спутнице, которая приготовит ему горячий обед.

«Очень сильно поменялся образ жизни горожанина .... У нас есть запрос и платежеспособный спрос на сервисы, которые помогают нам в одиночку организовать наш быт комфортно ... Эти сервисы создают среду, в которой комфортно жить и одному», — заявила в эфире «Вечернего Абзаца» социолог Мария Макушева.

Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рынок курьерской доставки в России в 2022 году вырос на 24,5% до 1,7 трлн рублей, а доставка из супермаркетов выросла за один год на рекордные 66%.