Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о повышении зарплаты бюджетникам

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С 1 сентября 2023 года в Кузбассе на 10% вырастет заработная плата отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Зарплата повысится у учителей, педагогов дошкольного и дополнительного образования, врачей, среднего и младшего персонала учреждений здравоохранения, социальных работников, сотрудников учреждений культуры.

«Остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года», - уточнил Сергей Цивилев.

По словам главы Кузбасса, на повышение зарплат из регионального бюджета в 2023 году будет выделено 2,3 миллиарда рублей, в 2024 году - 13,3 миллиарда рублей.

Напомним, в последний раз заработная плата сотрудников бюджетной сферы в Кузбассе индексировалась 1 октября 2022 года. Тогда повышение составило 6,3%. Еще раньше, в июне 2022 года, отдельным категориям работников бюджетных организаций региона повысили оклады на 10%.