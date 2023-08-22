Полковник ВСУ Грабский заявил, что Киеву не стоило начинать наступление Фото: REUTERS

Полковник Вооруженных сил Украины Сергей Грабский заявил, что российская армия значительно превосходит ВСУ по возможностям, поэтому начинать широкомасштабное наступление не имело смысла.

“По всем канонам военной науки, украинское наступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено”, — приводит слова военного американское издание The Wall Street Journal.

Полковник добавил, что украинские войска испытывают серьезную нехватку артиллерийских снарядов и современных систем вооружения для продолжения наступления.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский перед обещанным наступлением недооценил силу российской армии и неверно распределил собственные войска, из-за чего Киев проиграет в текущем конфликте

Американское издание Washington Post также отмечало, что украинские войска увязли в текущем наступлении и несут значительные потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ.