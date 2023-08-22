Кардиолог Кондрахин: отсутствие отпуска ведет к проблемам со щитовидкой Фото: Ольга БОББ

Какие заболевания можно заработать, если отказывать себе в отпуске, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. Часто люди много работают, откладывая отдых на потом, и даже не подозревают, как может отреагировать организм на постоянные стрессы и усталость. Такая физическая и психологическая нагрузка подрывает здоровье, особенно жарким летом. Чрезмерное увлечение работой одинаково сильно влияет на жизнь и самочувствие людей во всем мире.

Например, в Японии считается нормой приходить на работу на несколько часов раньше и уходить глубокой ночью. Согласно статистике, каждый пятый японец в возрасте от 30 до 50 лет буквально пашет по 60 часов в неделю. Как результат, в стране процветает смерть от переработки. В США, по мнению ученых, много работающий человек имеет меньшую продолжительность жизни, чем те же курильщики. А в мире курит около 1,3 миллиарда людей.

В России, согласно статистике, средняя продолжительность рабочей недели составила 38,5 часа (законодательно разрешено не более 40 часов). Каждому сотруднику по Трудовому кодексу ежегодно предоставляется отпуск в течение 28 дней. Его можно разделить на два периода.

Стоит задуматься, что переработка приводит, прежде всего, к перегрузке центральной нервной системы, страдают сердце и сосуды. Перегруженный человек начинает срываться на родственниках, он думает и говорит только о незаконченных делах, постоянно отвлекается на звонки коллег.

- Человек должен отдыхать, переключаться. Это связано с тем, что наш организм некоторое время может компенсировать все те нехватки, когда человек по какой-то причине пренебрегает возможностью расслабиться, - комментирует врач Пятому каналу.

Первые признаки сбоев из-за переработки - это растущее раздражение, головная боль, усталость сразу после сна. Следующий этап - гипертоническая болезнь. Высокое давление, риск развития инфаркта и инсульта. Также немаловажная проблема - это бессонница. Переутомление также может «атаковать», к примеру, щитовидную железу.

Как же понять, что пора в отпуск? Если после сна вы чувствуете сильную усталость, повысилось давление, то самое время отправиться в отпуск, рассказывает специалист.

- Как минимум надо две недели непрерывно отдохнуть. Когда человек наберется новых сил, он становится творческим и активным, - говорит врач.

Если повезет организовать отпуск, то Турция остается самым популярным направлением для отдыха россиян осенью. На первом месте страна продержится до середины октября, сообщает Lenta.ru.

А тем временем, более трети жителей России не смогли полноценно отдохнуть во время отпуска. Как сообщает Life, чаще всего мешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместное времяпрепровождение с родственниками.