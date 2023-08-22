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НовостиОбщество22 августа 2023 12:16

Минздрав РФ заявил об отсутствии рисков из-за прекращения поставок «Зепатира»

«Зепатир» не является незаменимым или уникальным, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минздрав РФ заявил об отсутствии рисков из-за прекращения поставок «Зепатира»

Минздрав РФ заявил об отсутствии рисков из-за прекращения поставок «Зепатира»

Фото: Тимур ХАНОВ.

Рисков для пациентов в связи с прекращением поставок в Россию препарата «Зепатир» нет, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов.

«Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом «Зепатир», связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам представителя Минздрава, решение прекратить поставки препарата в Россию не откажет влияния на доступность терапии гепатита С, поскольку «Зепатир» не является незаменимым или уникальным.

Как отметил Чуланов, российская компания «Р-Фарм» имеет достаточный запас этого лекарства для покрытия потребностей российской системы здравоохранения. Кроме того, в РФ зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С, добавил он.

Напомним, американский фармацевтический производитель MSD ранее сообщил о прекращении поставок препарата «Зепатир» в Россию.