Захарова: поставка Киеву дальнобойных ракет Парижем — шаг в сторону эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Парижа о передаче Киеву дальнобойных ракет — целенаправленный шаг к эскалации конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Франция поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику, — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что Франция идет на этот шаг целенаправленно, осознавая кого она поддерживает и как это влияет на продолжения конфликта на Украине.

Напомним, что ранее посол Украины в Париже Вадим Омельченко рассказал, что Франция уже передала Киеву пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» SCALP. Он также добавил, что поставки этих боеприпасов будут продолжаться.

Также стало известно, что Германия поставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса Patriot.