Тимати хочет купить бизнес Domino's Pizza в России Фото: REUTERS

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил о желании купить российский бизнес Domino's Pizza вместе с ресторатором Антоном Пинским.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», – написал он в соцсети.

Напомним, накануне DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, объявила о прекращении попыток продать российский бизнес и заявила о запуске процедуры банкротства компании.

Внешний долг Domino's Pizza в России оценивалась примерно в 520 миллионов рублей. Эта задолженность была полностью погашена турецкими дочерними предприятиями. Причиной инициирования банкротства в компании назвали более сложные условия ведения бизнеса в стране.