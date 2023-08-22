Триколор площадью в тысячу квадратных метров развернули у Музея Победы в Москве, фото: скриншот из видео

Во вторник, 22 августа 2023 года, в честь празднования Дня Государственного флага был развёрнут самый большой российский триколор, площадью в тысячу квадратных метров. Его растянули в Москве, возле Музея Победы.

Этот гигантский триколор внесён в «Книгу рекордов и достижений» России. Его вынесли под гимн страны, исполняемый оркестром Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ.

Церемония разворачивания крупнейшего российского флага прошла при участии волонтёров, членов молодёжных организаций, студентов военных образовательных учреждений. Когда празднование полностью завершится - триколор будет передан на хранение в стены Музея Победы, до следующего 22 августа.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днём Государственного флага.