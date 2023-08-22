Конгрессвумен Грин: США должны остановить конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны работать над прекращением конфликта на Украине вместо отправки Киеву денег и военных. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте в социальной сети X.

— Единственную роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения. Никаких денег и никаких американских войск, — говорится в публикации.

Ранее Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Соединенными Штатами денег Украине на фоне проблем в собственном государстве — «ужасный позор» администрации президента Джо Байдена.

Она подчеркнула, что с 2022 года в Америки число бездомных увеличилось на 11 процентов, а более 600 тысяч американцев лишились крыши над головой. Несмотря на это, Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов Украине и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов.