Yeni Safak: Анкара считает опасными поиски альтернативы зерновому коридору

Yeni Şafak: Анкара считает опасными поиски Киевом другого зернового коридора Фото: EAST NEWS

Газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации президента Турции сообщила, что Анкара считает "нездоровыми" и опасными альтернативные зерновому коридору маршруты.

"План, исключающий Россию, не является "здоровым". Указывая, что соглашение о зерновом коридоре является приоритетным для Турции, источники считают, что новые шаги в регионе, где ситуация напряженная, могут быть опасными", — приводит газета слова своего источника.

Напомним, с 17 июля Россия вышла из черноморской инициативы из-за невыполнения украинской стороной соглашения обозначенных условий в рамках меморандума Россия-ООН.

Украинские власти сразу после выхода России из соглашения стали предлагать продолжение вывоза зерна через Черное море без гарантий безопасности со стороны Москвы.

В свою очередь издание Bloomberg отмечало, что продолжение сделки без России противоречит здравому смыслу, поскольку перевозчики не станут отправлять суда по небезопасным маршрутам.

Тем временем, по данным Yeni Şafak, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу продления зерновой сделки.