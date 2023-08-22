Липов: все теряет смысл при невыполнении любого из условий для передачи Киеву F-16 Фото: REUTERS

В Пентагоне назвал условия для передачи Киеву истребителей F-16, указав среди прочего обучение английскому языку украинских пилотов. Эксперты в беседе с «Царьградом» рассказали, может ли это стать препятствием.

По словам председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липова, комментируя условия, после выполнения которых можно будет говорить о готовности Североатлантического альянса передать истребители Киеву, заявил, что при невыполнении любого из них, все остальное теряет всякий смысл.

«Все инструкции для лётчиков F-16 написаны на английском. Все приборы имеют показатели и названия на английском языке. И команды, которые они будут давать, на английском языке. Вот в чём суть вопроса, потому что всё равно F-16 останется как подразделение НАТО», — заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Отмечается, что украинские войска могут воспользоваться «дедовским» методом, когда в период Великой Отечественной войны летчики получали по ленд-лизу самолеты, а них были бумажки, что означает то или иное название.