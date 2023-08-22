Политолог Суздальцев: Индия и Бразилия по-другому оценивают идею расширения БРИКС Фото: REUTERS

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Царьградом» заявил, что БРИКС из диалоговой площадки превращается в фактор давления на западные страны.

«Это сложно. Потому что встает вопрос, как дальше развивать эту организацию. России, понятно, хотелось бы, чтобы было максимальное количество участников, новых стран... такая некая альтернатива ООН, нам это надо», — заявил эксперт, отметив, что такую версию на данный момент и распространяют основные российские СМИ.

Суздальцев указал на сложность с Индией и Бразилией, поскольку данные страны «инкорпорированы в западный мир».

По его словам, Индия «очень плохо» оценивают идею расширения организации, поскольку «им хватает населения и всего». «А Бразилия хитрее. Они говорят: зачем нам, вот есть основатели, пять стран... То есть там дискуссия тяжелая в этом плане, что такое вообще должен быть БРИКС», — заявил специалист, указав на вопрос создания новой Организации Объединенных Наций (ООН) или финансового блока.