Ассоциация туроператоров РФ: цены на путевки в Таиланд снизились на треть Фото: Олег УКЛАДОВ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября снизилась практически на треть.

В данный момент на рынке предлагаются путевки по ценам значительно ниже характерных для летнего сезона – так, например, отдых в трехзвездочном отеле на 11 дней на двоих можно купить за 109 тысяч рублей. Отдых в отеле “четыре звезды” обойдется примерно на 33 тысячи рублей дороже.

Туроператоры отмечают, что данное снижение цен является кратковременным и, начиная с ноября, стоимость отдыха в Таиланде будет расти, поскольку именно это направление является самым востребованным для зимнего отдыха среди россиян.

Эксперты ожидают, что стоимость отдыха в Таиланде в конце сентября составит не менее 160 тысяч рублей на двоих, а под конец ноября ценник превысит отметку в 200 тысяч. При этом в 2023 году стоимость отдыха будет дороже примерно на 25 процентов, чем в прошлом году.