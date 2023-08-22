Пасечник: ВСУ потеряли за неделю около ста военных убитыми и ранеными в ЛНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли около 100 человек убитыми и ранеными после попыток прорыва в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 22 августа, рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.

«В своих попытках прорыва на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка и Волчеяровка – Ивано-Дарьевка противник потерял порядка 100 человек убитыми и ранеными», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Врио главы республики отметил, что ВСУ на прошедшей неделе существенно снизили число таких попыток. Пасечник пояснил, что уменьшить активность наступательных действий противника вынудили успехи артиллеристов 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса.

«Взаимодействуя с разведчиками и подразделениями БЛА и радиоэлектронной борьбы, они наносят сокрушительные огневые удары по командным пунктам врага, скоплениям личного состава и военной техники, складам боеприпасов», — подчеркнул врио главы ЛНР.

Ранее Минобороны РФ в ежедневной сводке от 22 августа 2023 года сообщило об успехах российских военных на Купянском направлении. Так, подразделениями «Западной» группировки войск были отражены пять атак штурмовых, механизированных и воздушно-десантных отрядов противника в районах населенных пунктов в Харьковской области и в ЛНР.

Подполковника ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что сразу на трех направлениях - Краснолиманском, Купянском и Донецком - заметно сократились попытки украинских войск провести наступление.