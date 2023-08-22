Бензин в Италии подорожал до максимальных значений с июля 2022 года Фото: Shutterstock

Стоимость бензина в Италии выросла до рекордных значений, поравнявшись с максимальными показателями, зафиксированными в июле 2022 года. Сейчас цена одного литра неэтилированного бензина там составляет 1,946 евро, сообщило министерство по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии.

Цена неэтилированного бензина выросла на 0,37%, до 1,946 евро, а дизельное топливо подорожало на 0,96% (цена одного литра сейчас - 1,845 евро). На итальянских автомагистралях заправки продают бензин со значительной наценкой, в среднем требуя с автомобилистов 2,018 евро за литр.

Это стало следствием внутренней политики Италии, так как правительство, во главе с Джорджей Мелони, решило отменить предоставлявшиеся гражданам ранее скидки на топливо. Акцизы на бензин же отменены не были, что в итоге приводит к стабильному росту стоимости.

Ранее KP.RU сообщил, какие оценки дают специалисты по изменению стоимости бензина в России, до конца 2023 года.