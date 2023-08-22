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НовостиЗвезды22 августа 2023 13:31

«Не может выйти из дома»: Ладе Дэнс стало хуже после выступления в Нижнем Новгороде

Директор Лады Дэнс: первое выступление певицы после ДТП вызвало у нее осложнение
Екатерина КОСОБОКОВА
Директор Лады Дэнс: первое выступление певицы после ДТП вызвало у нее осложнение

Директор Лады Дэнс: первое выступление певицы после ДТП вызвало у нее осложнение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал об ухудшении самочувствия певицы. Первое после ДТП выступление артистки, которое прошло в Нижнем Новгороде, вызвало у нее осложнение.

«Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде. К сожалению, возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести», - цитирует Пудовкина ТАСС.

Директор певицы рассказал, что в настоящее время Лада Дэнс не может выйти из дома и круглосуточно находится под наблюдением медиков.

Пудовкин добавил, что полноценно певица сможет выступать только во второй половине осени.

Напомним, 5 августа певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Певица сидела на заднем сиденье и сильно ударилась. У артистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.

После аварии Лада Дэнс впервые появилась на публике в Нижнем Новгороде 19 августа. Сначала ее вынесли на руках, но позже артистка активно танцевала на сцене. После этого выступления поклонники певицы засомневались в том, что звезда получила серьезные травмы по время ДТП.