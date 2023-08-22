Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием в порту Мариуполя Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в морском порту Мариуполя тайник, в котором хранились боеприпасы и оружие боевиков полка «Азов»*, которое они планировали использовать для терактов на территории ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в регионе.

— В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу, в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами, — говорится в сообщении УФСБ.

Также в пресс-службе рассказали, что в тайнике было обнаружено пять пулеметов РПК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, а также пять автоматов АК-74.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию для дальнейшей перепродажи. Его задержали с поличным, а после было возбуждено уголовное дело за незаконное получение сведений, составляющих гостайну.

* Запрещенная в России террористическая организация