На металлургическом заводе в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма

В Челябинске в небе над комбинатом появился столб оранжевого дыма Фото: соцсети

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) из-за нештатной ситуации в литейном цеху произошел выброс столба густого рыжего дыма, который был виден из разных уголков города.

“22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился “обрыв” летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт”, — сообщает “КП-Челябинск” со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Специалисты ЧМК отметили, что оранжевый цвет дыма, который напугал многих жителей города, обусловлен наличием оксида железа. На предприятии уточнили, что взвесь оксидов осела на территории предприятия, а все последствия уже были устранены. В данный момент ЧМК возобновил прерванный процесс и работает в штатном режиме.

Отмечается, что министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев в скором времени выступит с официальным комментарием по данному инциденту.