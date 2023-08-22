Крупный лесной пожар разгорелся на северо-западе Турции Фото: REUTERS

На северо-западе Турции в провинции Чанаккале разгорелся крупный лесной пожар. Власти приняли решение об эвакуации жителей одного из сел. Об этом рассказал телеканал TRT.

На данный момент причины пожара неизвестны, но экстренные службы допускают, что из-за сильного ветра огонь может быстро распространяться. Для тушения пожара задействованы специальные самолеты и вертолеты и большое количество наземных пожарных расчетов.

Принято решение о временном перекрытии шоссе между городами Чан и Чанаккале, а также в регион, охваченный огнем, прибыли медики и дополнительные подразделения правоохранительных органов. Жителей деревни Терзиоглу предупредили о вероятной эвакуации.

Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия в данный момент нет.

Ранее стало известно о крупном пожаре в здании культурного центра в Стамбуле. Многоэтажное здание было полностью охвачено огнем, а для ликвидации возгорания было задействовано большое количество пожарных расчетов.