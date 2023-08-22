Второй очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области выявили второй эпизоотический очаг по сибирской язве. Его обнаружили в двух холодильных камерах в Воронеже на улице 20-летия Октября. Об этом стало известно из указа губернатора региона Александра Гусева, который опубликован на портале правовой информации.

— Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, № 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4 208,4 кв. метра расположенном по адресу: улица 20-летия Октября, д. 119а, городской округ город Воронеж, Воронежская область, — говорится в сообщении.

На этой территории введен карантин, который продлится до 23 октября 2023 года. Очаг обнаружился в мясном отделе на первом этаже торгового центра с продуктовым рынком. Само заведение будет продолжать работу, а на карантин закроют только первый этаж.

При этом в постановлении главы региона уточняется, что территория в радиусе двух километров от очага сибирской язвы признана неблагополучной, а посещать территорию очага запрещено посещать посторонним, а также нельзя ввозить туда молоко и продукты убоя.

Напомним, что первый очаг сибирской язвы был обнаружен в Панинском районе Воронежской области. Из-за этого там был введен режим ЧС, который будет действовать до 16 ноября 2023 года.