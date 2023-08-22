Экономист объяснил рост покупок фастфуда в России в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов в беседе с РИАМО назвал рост покупок фастфуда на 8% в России достаточно маленькой цифрой, указав, что это находится в пределах определенной статистической погрешности.

Ранее «Газета.ru» указала на то, что за прошедший год число покупок фастфуда в России увеличилось на 8%, а средний чек вырос на 10%, составив 439 рублей в первом полугодии.

«Если вспомнить, не так давно, в прошлом году, упала посещаемость всех заведений общественного питания: то есть упали доходы ресторанов, столовых, точек фастфуда. Поэтому указанная цифра - это компенсация падения продаж в прошлом году, когда был кризис», - отметил специалист.

Тем временем международная группа ученых смогла провести около 800 исследований и выделить наиболее опасные для здоровья человека продукты, которыми оказались мясные деликатесы, выпечка, а также сладкая газировка и мясо, приготовленное на гриле. Как передавала «Москва 24», эндокринолог Зухра Павлова назвала наиболее вредными мясные деликатесы, такие как ветчина, сосиски и бекон.

Ранее «Российская газета» представила список бесполезных привычек, на которые уходит половина зарплаты россиян. В списке оказалось и питание фастфудом, которое, как отмечалось, вредит здоровью, фигуре, а также кошельку, поскольку фастфуд стоит гораздо дороже домашней еды.