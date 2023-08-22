Путин: отечественные компании уверенно занимают ниши ушедших иностранных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании уверенно занимают ниши ушедших с российского рынка иностранных производителей.

“Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили”, — отметил глава государства.

Путин добавил, что Россия активно вкладывается в развитие инфраструктуры и капитальных объектов, что также стимулирует инвестиционную активность частного бизнеса.

Президент и ранее отмечал, что многие сектора экономики, которые покинули западные компании в 2022 году, были быстро заняты предпринимателями из России.

При этом, подчеркивал Путин, отечественные производители уже доказали свою способность развиваться и конкурировать с мировыми монополистами.