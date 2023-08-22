Путин: отечественные компании уверенно занимают ниши ушедших иностранных
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Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании уверенно занимают ниши ушедших с российского рынка иностранных производителей.
“Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили”, — отметил глава государства.
Путин добавил, что Россия активно вкладывается в развитие инфраструктуры и капитальных объектов, что также стимулирует инвестиционную активность частного бизнеса.
Президент и ранее отмечал, что многие сектора экономики, которые покинули западные компании в 2022 году, были быстро заняты предпринимателями из России.
При этом, подчеркивал Путин, отечественные производители уже доказали свою способность развиваться и конкурировать с мировыми монополистами.