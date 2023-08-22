Путин: Текущая бюджетная ситуация в РФ устойчива и не несет рисков Фото: REUTERS

Бюджетная ситуация в России является устойчивой и несет рисков. Такое заявление сделал во вторник, 22 августа, президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Текущая бюджетная ситуация, в целом, устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что, согласно ожиданиям, за июль-сентябрь федеральный бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год, по его данным, расходы превысят уровень доходов российской казны на запланированном уровне в примерно 2% ВВП.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что дефицит бюджета страны по итогам этого года составит 2-2,5% ВВП.

Ранее Министерство финансов России сообщало, что дефицит российской казны в январе-июне составил 2,59 трлн рублей. Объем доходов федерального бюджета за полгода 2023 года ведомство оценило в 12,381 млрд рублей. Что касается расходов, то этот показатель за полгода текущего года составил 14,976 трлн рублей.

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