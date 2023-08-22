Путин: Доля расчетов в рублях во внешней торговле выросла более чем втрое Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что все больше расчетов во внешней торговле страны происходит в национальной валюте. Доля рубля выросла более чем в три раза. Такое заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Все больше расчетов в нашей внешней торговле идет в рублях, его доля за 1,5 года выросла более чем втрое, — подчеркнул Путин.

Также он добавил, что бюджет России будет сведен с профицитом и по итогам 2023 года доходы превысят расходы на два процента ВВП, как и планировалось ранее.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира несмотря на все прогнозы.