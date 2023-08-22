Бербок сравнила общую площадь минных полей ВС РФ с размерами Западной Германии Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что общая площадь российских минных полей на востоке Украины соотносится по размерам со всей Западной Германией, из-за чего украинские силы часто оказываются в ловушке. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию», - заявила Бербок.

Одним из обсуждений на пресс-конференции стали возможные способы преодоления российских минных полей, однако никаких конкретных решений озвучено не было.

Ранее KP.RU сообщил, что американские СМИ пишут о невозможности ВСУ продвигаться из-за передовых систем дистанционного минирования территории, применяемых российскими войсками.