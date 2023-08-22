Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 августа 2023 14:52

Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

По его словам, это может произойти "на днях"
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму.

Он отметил, что киевский режим желает уничтожать на полуострове все российское.

«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», - цитирует главу ГУР агентство УНИАН.

В июле Буданов говорил, что Вооруженные силы Украины в ближайшем времени "зайдут в Крым".

Ранее глава ГУР подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России, а также заявил о готовности «убивать россиян по всему миру». После таких слов Россия распространила в Совбезе ООН письмо с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявлял, что Буданов сможет приехать в Крым только, если в городе состоится трибунал над укронацистами. Политик подчеркнул, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.