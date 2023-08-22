Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму.

Он отметил, что киевский режим желает уничтожать на полуострове все российское.

«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», - цитирует главу ГУР агентство УНИАН.

В июле Буданов говорил, что Вооруженные силы Украины в ближайшем времени "зайдут в Крым".

Ранее глава ГУР подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России, а также заявил о готовности «убивать россиян по всему миру». После таких слов Россия распространила в Совбезе ООН письмо с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявлял, что Буданов сможет приехать в Крым только, если в городе состоится трибунал над укронацистами. Политик подчеркнул, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.