В пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье прогремел взрыв 22 августа

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв 22 августа Фото: REUTERS

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья произошли взрывы.

Других подробностей издание не приводит. По состоянию на 17:40 мск, на территории Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее утром 22 августа мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о серии взрывов в городе и не приводил других подробностей, а также призывал местных жителей не снимать фото или видео последствий взрыва.

Несколькими днями ранее украинский телеканал 5.ua также сообщал о взрывах в городе Запорожье, однако не приводил никаких подробностей.