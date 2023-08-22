США ввели визовые ограничения против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для китайских чиновников из-за приписываемой Пекину насильстсвенной ассимиляции в Тибете. Об этом стало известно из письменного заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

— Госдепартамент принимает меры по введению визовых ограничений в отношении должностных лиц Китайской Народной Республики за их причастность к насильственной ассимиляции более миллиона тибетских детей в государственных школах-интернатах, — говорится в письме.

Также там отметили, что принудительные меры КНР направлены на искоренение особых культурных, языковых и религиозных традиций коренных жителей Тибета и в частности на подрастающие поколение. При этом никаких доказательств этим словам Блинкен так и не привел.

На данный момент список тех, кого коснуться визовые ограничения неизвестен, а в своем письме Блинкен призвал власти Китая прекратить репрессивную политику в отношении детей в государственных школах-интернатах.

Посольство Китая в Вашингтоне на данный момент никак не комментировало данное письмо.

Ранее МИД Китая заявил, что возможное введение санкций против китайских компаний в Евросоюзе нарушит доверие страны к ЕС, а также КНР придется защищать свои права и права своих граждан.