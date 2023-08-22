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НовостиОбщество22 августа 2023 15:05

Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие 2023

Президент добавил, что правительство России продолжит индексировать МРОТ, пенсии и другие пособия
Сергей ЧИКОВ
Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие 2023

Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие 2023

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян за первую половину 2023 года выросли почти на пять процентов.

“Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7% в реальном выражении, то есть с учетом инфляции.”, — отметил глава государства.

Президент добавил, что правительство России продолжит индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты, а также уделит особое внимание материальной поддержке семей и будущих мам для перелома демографической ситуации в стране.