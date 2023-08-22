Что случилось за день: главные события 22 августа

Богомаз: украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться в Брянскую область Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о безуспешной попытке группы украинских диверсантов прорваться на территорию области в Климовском районе. Он отметил, что благодаря действиям подразделений пограничного управления ФСБ, Минобороны, спецподразделений управления Росгвардии атака была отражена.

Между тем президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Россия обогнала Германию, уточнил глава государства.

Утром во вторник, 22 августа, воздушно-космические войска России уничтожили быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло в районе острова Змеиного.

Тем временем делегация министерства обороны России во главе с замглавы ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию. Главной темой для обсуждения станет взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 22 августа, заявила, что решение Парижа о передаче Киеву дальнобойных ракет является целенаправленным шагом к эскалации конфликта на Украине. По ее словам, Франция идет на этот шаг целенаправленно, осознавая кого она поддерживает и как это влияет на развитие ситуации.