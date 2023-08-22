Нарколог Сараев: уколовшаяся шприцем в каршеринге девочка не получила зависимости Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты обсуждают, чем чреват укол шприцев, в котором был мефедрон, для девочки из автомобиля каршеринга.

Люди тут же вспомнили истории из нулевых, когда наркоманы специально оставляли шприцы в кинотеатрах, и случайные люди могли заразиться чем угодно через нестерильные иглы.

Врач-нарколог Марат Сараев отмечает, что ребенок не мог заразиться ВИЧ или гепатитом в машине каршеринга. Чтобы случилось заражение, например, ВИЧ-инфекцией или гепатитом, игла должна глубоко проникнуть в кожу.

Должен быть особый температурный режим, при котором частицы вируса продолжат быть активными вне носителя.

Что касается наркотика, то врач уверен, что зависимость у ребенка развиться не могла.

- Для того чтобы сформировалась какая-то зависимость, должна совпасть определенная обстановка и намерение, - отмечает врач в беседе с Ридусом.

Он также подчеркнул, что в последнее время все чаще наркозависимые стали употреблять мефедрон внутривенно. Отсюда рост заболеваемости гепатитом и ВИЧ. А еще данный препарат повышает сексуальное влечение.

- Люди в состоянии одурманивания ведут беспорядочную половую жизнь, и зачастую заражаются заболеваниями, передающимися половым путем, — резюмировал эксперт.