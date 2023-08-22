Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 августа 2023 16:16

Путин: За время действия зерновой сделки ни одно из условий не было выполнено

Россия готова вернуться в зерновую сделку, если все остальные стороны будут выполнять свои обязательства
Сергей КУДРИН
Запись обращения президента опубликована в пресс-службе Кремля

Запись обращения президента опубликована в пресс-службе Кремля

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи перед участниками саммита БРИКС, проходящего в столице ЮАР, Йоханнесбурге, с 22 по 24 августа 2023 года, заявил о том, что ни одно из условий зерновой сделки, за время её существования, исполнено не было. Запись обращения президента опубликована в пресс-службе Кремля. «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счёт попросту игнорировались», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что ООН и Украина всячески препятствовали даже безвозмездным передачам Россией удобрений для нуждающихся стран, заблокировав грузы в портах Европы, несмотря на то, Что акция имела гуманитарный статус, и не могла быть подвержена никаким санкциям.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал рост инфляции во всём мире следствием безответственной политики ряда государств.