Байден примет участие в саммите G20 в Индии в 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в сентябре 2023 года в Индии. Об этом сообщил журналистам помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«Во-первых, Индия председательствует в следующем году в G20. Президент Байден, разумеется, намерен быть участником этой "двадцатки"», - заявил прессе Салливан.

Помощник Байдена добавил, что пока что нет никаких готовых планов по организации поездок что американского лидера, что премьер-министра Индии Нарендры Моди, с визитами в Вашингтон или Нью-Дели. Салливан пояснил, что Моди уже приезжал в Штаты недавно, и необходимости в новых визитах пока что нет.

По словам представителя Белого дома, Байден «с нетерпением ждёт» возможности увидеться с Моди на полях саммита G20.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден заснул во время встречи с родственниками погибших из-за катастрофических пожаров жителей Гавайских островов.