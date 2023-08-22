Кириенко посетил линию боевого соприкосновения в районе Токмака в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во вторник, 22 августа, рассказал, что посетил линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

«Мы начинали рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака», - сообщил Кириенко в ходе посещения Херсонской области.

Представитель администрации президента отметил, что находящиеся там российские военнослужащие являются героями, так как они справляются со всеми поставленными задачами.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что за последние десять дней украинские войска на Запорожском направлении потеряли около полутора тысяч военнослужащих и огромное количество боевой техники. Он добавил, что в результате штурмовых действий российские подразделения смогли занять достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино.