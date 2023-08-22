Имущество экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей обращено в доход государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный районный суд Сочи обратил в доход Российской Федерации, по иску Генпрокуратуры, имущество бывшего заместителя главы города-курорта, на общую сумму в 192 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в собственности у Сергея Юрина числилось 44 объекта недвижимости.

«Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему заместителю главы г. Сочи Сергею Юрину об обращении в доход государства имущества, законность происхождения которого он подтвердить не смог», - заявили в Генпрокуратуре.

Согласно имеющимся данным, Юрину принадлежали четыре частных дома, девять квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений. В то же время, в период с 2010 по 2018 годы, доход семьи Юрина составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость нелегальной недвижимости превысила доходы Юрина и его жены более чем втрое.

Ранее KP.RU сообщил, что у кировского замминистра здравоохранения нашли дом, находящийся в серой юридической зоне, и обратили его в доход государства.