Цзыю шибао: США передадут Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в 2024 году

США передадут Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в 2024 году Фото: REUTERS

Первая партия танков Abrams поступит в распоряжение военных Тайваня в 2024 году. США намерены сперва направить 38 боевых машин, и для передачи всех запланированных танков понадобится два года. Последнюю партию перешлют из Штатов в 2026 году, сообщила тайваньская газета «Цзыю шибао».

Согласно графику поставок из США, Вашингтон отправит 38 танков в 2024 году, затем 42 машины в 2025 году, и ещё 28 единиц в 2026 году. Все американские танки на Тайване будут иметь модификацию M1A2T.

Тайваньские военные уже собрали группу офицеров, которые вскоре отправятся в США для прохождения обучения обращению с новой боевой техникой, в том числе её техническому обслуживанию. Напомним, что речь идёт не о безвозмездной передаче - Госдепартамент США ещё в 2019 году одобрил продажу Тайваню 108 танков Abrams, за 2,2 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что Минобороны Тайваня заявило о приближении 45 самолётов ВВС Китая к острову.