Три человека погибли в столкновении легковушек с военным грузовиком в Петербурге Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Три человека погибли, еще трое пострадали в столкновении военного грузовика и легковых автомобилей на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария с участием военного грузовика «Урал» произошла в районе 84-го километра внутреннего кольца.

По информации SPB.KP.RU, предположительной причиной оказалось лопнувшее колесо у большегруза.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы дорожного движения. Поэтому объезжать аварию необходимо по специальной безопасной дороге.

В понедельник, 21 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о серьезном ДТП, которое произошло на трассе в регионе. По его данным, в столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, среди которых четверо детей.