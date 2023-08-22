Тело мужчины обнаружили в Москве-реке около парка «Зарядье»

Правоохранителям предстоит выяснить, связан ли еще один труп, найденный в Москве-реке, с экскурсией по коллекторам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве-реке недалеко от парка «Зарядье» обнаружили тело мужчины. Об этом сайту KP.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Нашли еще один труп в Москва-реке у «Зарядья». Мужчина», - сказал собеседник издания.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, мог ли погибший быть еще одним, неучтенным участником незаконной экскурсии по подземных коллекторам.

20 августа группа диггеров пропала во время подземной экскурсии в коллекторе реки Неглинка. Сначала спасатели обнаружили тела троих несовершеннолетних погибших.

Позже стало известно, что все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве найдены погибшими.

Напомним, нелегальная экскурсионная группа спустилась в московский коллектор, несмотря на прогноз погоды - во время ливня на Москву выпало 60% месячной нормы осадков. Предварительно, люди захлебнулись водой, которая залила коллекторы.