ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников, ведущих разведку около Крыма Фото: REUTERS

Министерство обороны России проинформировало, что во вторник, 22 августа, над акваторией Черного моря был зафиксирован полет двух беспилотников, которые вели разведку в районе Крыма.

«22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В воздух были подняты два российских истребителя. Сделано это было для пресечения возможного нарушения государственной границы РФ, а также в целях противодействия ведению дронами разведки, уточнили в Минобороны.

«В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», - резюмировали в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные 21 августа пытались атаковать объекты России двумя беспилотными летательными аппаратами. Российская система ПВО обнаружила два дрона, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее Крыма.