Все пассажиры застрявшего вагона канатной дороги в Пакистане спасены. Фото: кадр из видео

Восемь человек, включая шестерых детей, которые застряли в вагоне канатной дороги в пакистанском Баттаграме, спасены. Об этом во вторник, 22 августа, проинформировал исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти.

«Слава богу, что спасательная операция в районе Баттаграм успешно завершилась», - написал Бугти в соцсети X.

Он также поблагодарил военных, власти и местных жителей, которые помогали в операции по спасению застрявших пассажиров подъемника.

Сайт KP.RU писал, что утром во вторник, 22 августа, в гондоле канатной дороге, на которой ежедневно ездят школьники в пакистанском Баттаграме, застряли восемь человек – шестеро детей и двое взрослых. Один из металлических канатов лопнул, и вагон остановился над пропастью на высоте 274 метра.

Болтающуюся гондолу пытались подцепить спасатели, прибывшие к месту аварии на вертолетах. Но им это не удалось из-за сильного и порывистого ветра. Спустя шесть часов с момента аварии к спасению пассажиров канатной дороги привлекли спецназовцев.