Yandex N.V. планирует провести перезапуск под новым брендом в начале 2024 года Фото: Анастасия Осипова

Материнская компания "Яндекса" - Yandex N. V. планирует провести перезапуск работы в 2024 году под новым названием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вакансию по поиску работников.

Новый бренд будет позиционироваться как ведущий технологический игрок в Европе и на Ближнем Востоке. Под новым названием компания будет официально запущена в начале 2024 года.

Сейчас материнская компания активно формирует команду, которая заложит основу, способную успешно запустить работу новой компании.

Между тем, стало известно, что на российском рынке европейские компании с начала спецоперации потеряли не менее 100 млрд евро. Об этом сообщало британское издание The Financial Times на основе выводов по анализу отчетности крупнейших фирм Европы за последние полтора года.